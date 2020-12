Um terço das vagas para médicos especialistas ficam por preencher

De acordo com os dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), o concurso para a contratação de médicos recém-especialistas para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) ficou com 37,6% das vagas por preencher. Das 950 posições abertas, apenas 593 foram ocupadas com contratos efetivos até ao momento. jornal Público revela também que na área de medicina geral familiar ficaram mais de um quarto das vagas por preencher. Só 120 das 435 posições foram ocupadas.Ao todo, observa o diário, foram colocadas em concurso 1.385 vagas e somente 908 originaram contratos efetivos.Por causa da pandemia, este ano o concurso para a contratação de recém-especialistas decorreu mais tarde, tendo sido aberto no Verão. Normalmente o concurso é lançado após o término da formação na primeira fase dos estudantes de medicina, o que costuma acontecer entre março e abril.