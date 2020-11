Vacinação caiu 13% durante o confinamento

Relatório do Tribunal de Contas revela que entre março e maio deste ano foram administradas menos 77.300 vacinas face ao período homólogo, contrariando as recomendações do Ministério da Saúde.

Vacinação caiu 13% durante o confinamento









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.