Aumento do valor mínimo de desemprego será pago dia 26 com retroativos

O aumento do valor mínimo do subsídio de desemprego, uma das medidas negociadas para a viabilização do orçamento do Estado, será pago no final da próxima semana a 82 mil pessoas, com retroativos, indicou esta terça-feira a ministra do Trabalho, no Parlamento.





Tal como o Negócios tem vindo a noticiar, este valor não foi pago em janeiro e em fevereiro o Governo garantiu que a situação seria regularizada em março.



Em causa está a subida do valor mínimo do subsídio de desemprego de 438,81 euros (1 IAS) para 504,6 euros (1,15 IAS).





Esta quarta-feira, questionada pelo deputado João Almeida, do CDS, Ana Mendes Godinho revelou que os valores serão pagos com retroativos no próximo dia 26 de março.



A norma em causa estabelece que nas situações em que as remunerações que serviram de base ao cálculo do subsídio de desemprego correspondam, pelo menos, ao salário mínimo nacional, a prestação de desemprego é majorada de forma a atingir o valor mínimo correspondente a 1,15 do IAS", sem prejuízo dos limites que estão previstos no decreto-lei original.





De acordo com a ministra do Trabalho, a medida vai abranger 82 mil pessoas.