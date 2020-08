Desconto na TSU depende do número de trabalhadores antes da pandemia

As empresas com menos de 250 trabalhadores que aderirem ao chamado apoio à retoma progressiva terão um regime contributivo mais favorável do que as restantes. Só que o que conta não é o número atual, mas a média do ano anterior.

