Governo quer que licença parental possa abranger avós e tios

A atribuição de licença parental e o respetivo subsídio a outros familiares em caso de impedimento de força maior consta da proposta do Governo feita aos parceiros sociais, avança esta sexta-feira o Correio da Manhã.



Avós, tios e até irmãos poderão ser os responsáveis por crianças em caso de impossibilidade demonstrada pelos pais, segundo o documento em que o Governo assume como prioritário "melhorar a conciliação entre o trabalho, a vida pessoal e familiar no âmbito da alterações laborais", refere o jornal.



O subsídio parental depende da remuneração do trabalhador mas atribui, no mínimo, 11,70 euros por dia.

Saiba mais aqui