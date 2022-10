Medina garante que corrige aumentos de pensões se a inflação for mais alta

Primeiro deu a entender que não, depois disse que sim. O ministro das Finanças, Fernando Medina, acabou esta segunda-feira por dizer que o Governo vai corrigir o aumento de pensões para 2023 se a inflação for mais alta do que o previsto.





"Se a inflação em novembro for superior ao previsto (…) nós asseguraremos a neutralidade de acordo com o que seria a aplicação da fórmula no que é o somatório do apoio extraordinário com a atualização de 2023", afirmou Fernando Medina, na apresentação do

Orçamento do Estado para 2023.





"De acordo com a lei a inflação sem habitação que é aplicada. Se desse cálculo resultar que a inflação sem habitação em novembro é superior introduziremos naturalmente a correção relativamente a esse aumento", disse.



Em todo o caso, "será sempre uma correção pequena em relação aos valores que estão em causa", explicou, correção essa que não evita a perda de poder de compra que resulta do incumprimento da fórmula.



O relatório do Orçamento do Estado confirma que o Governo não quer cumprir a fórmula de atualização de pensões que apontaria para aumentos de cerca de 8% no caso das pensões mais baixas.



Em vez disso, os aumentos vão variar entre 3,53% e 4,43%, tal como já tinha sido anunciado.



O primeiro-ministro tinha dito que apesar disso, e por causa do apoio que é pago este mês, os pensionistas chegarão ao final do próximo ano com o mesmo dinheiro (líquido, e não na pensão, nem para base de aumentos futuros) do que teriam recebido se fosse aplicada a fórmula.



Acontece que a fórmula depende de dados que ainda não se conhecem: a inflação média sem habitação conhecida em dezembro (que é a de novembro) e o crescimento do PIB no terceiro trimestre.



O que se sabe é que o Governo não mexeu na sua previsão de inflação (7,4%) mesmo apesar do crescimento homólogo dos preços estar agora nos 9%.



Sem esta flexibilidade, a garantia dada pelo primeiro-ministro não seria cumprida.



Em resposta a perguntas idênticas, minutos antes, o ministro das Finanças tinha afastado correções.



"As decisões estão tomadas pelo Governo relativamente às pensões de 2023, estão anunciadas", tinha dito.





Os jornalistas insistiram e foi nessa altura que o Fernando Medina garantiu a correção em função da inflação.