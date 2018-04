O aumento do controlo das baixas tem diminuído os gastos com esta prestação social?

Os serviços da Segurança Social realizaram quase 300 mil exames aos beneficiários do subsídio de doença em 2017. Mas isso não travou os encargos do Estado. João d’Espiney, coordenador de Economia do Negócios, explica por que é o ministro Vieira da Silva não conseguiu cumprir o seu objectivo.