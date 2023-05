Pais em licença parental em curso também têm aumento de subsídios

Os pais que se encontrem atualmente a gozar a sua licença parental poderão também beneficiar das novas regras e terão 30 dias, contados a partir da entrada em vigor do diploma, para pedir isso mesmo à Segurança Social ou à Caixa Geral de Aposentações. A notícia faz a manchete deste sábado do jornal Público.

Em causa, recorde-se, estão medidas como o aumento do subsídio pago, o alargamento do período de acompanhamento das crianças até aos 12 meses, o aumento da licença inicial exclusiva do pai e a possibilidade de acumular o subsídio com trabalho a tempo parcial.

O diploma aguarda ainda promulgação pelo Presidente da República, mas prevê que as alterações produzam efeitos desde 1 de maio.