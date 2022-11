Proposta do PS para aumentar pensões custará 200 milhões

A proposta do PS para o Governo aumentar as pensões em 2023, num valor superior ao previsto, representa um acréscimo na despesa entre os 150 e 200 milhões de euros, de acordo com as contas do grupo parlamentar, avançadas esta segunda-feira ao Público.



Segundo o líder da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias, este aumento da fatura com as pensões não vai ter impacto no défice, escreve ainda o Público.



Na proposta do Orçamento do Estado para 2023, que vai sei discutido na especialidade a partir desta segunda-feira na especialidade, o Governo refere que vai aumentar as pensões entre os 4,43% e os 3,53%, incluindo cerca de 2,7 milhões de pensionistas. O impacto da medida está avaliado em cerca de mil milhões de euros.

Leia Também Medina garante que corrige aumentos de pensões se a inflação for mais alta



Mas, quando apresentou o OE2023, o ministro das Finanças, Fernando Medina, abriu a porta a uma atualização maior, caso a inflação - que serve de referência ao cálculo das pensões - fique acima do previsto no Orçamento. "Se a inflação em Novembro for superior ao previsto, haverá naturalmente uma correcção [das pensões]", disse Fernando Medina na conferência de imprensa de apresentação do documento que decorreu no Ministério das Finanças.