Segurança Social diz que vai tentar não despedir precários que tratam de pensões

Análise das condições de atribuição e cálculo de pensões; tratamento do lay-off simplificado, "desde a receção dos pedidos até a constituição dos processos e resposta às reclamações". Estas eram algumas das funções dos "cerca de 200 trabalhadores das empresas RH+ e Heading-Recursos Humanos" que de acordo com os Sindicato de Trabalhadores em Funções Públicas da CGTP (STFPSSRA) estão em vias de ser dispensados do Instituto da Segurança Social (ISS).





Contudo, em resposta ao Negócios, fonte oficial do Instituto da Segurança Social afirma que pelo menos alguns destes contratos de prestação de serviços poderão ser estendidos.





"O Instituto da Segurança Social está a desenvolver diligências para dar continuidade às prestações de serviços com as empresas que têm vindo a assegurar a recuperação de pendências e a digitalização das carreiras contributivas", respondeu ao Negócios fonte oficial do ISS, sem confirmar ou desmentir que há "cerca de 200 funcionários" a recibos verdes que já foram ou que estão prestes a ser dispensados.





A denúncia tem sido feita desde a semana passada pelo sindicato da CGTP e pelo PCP, que está também a viabilizar a aprovação do orçamento do Estado. Embora o ISS não confirme os números, é público que o lay-off simplificado gerou inúmeras dúvidas, que a este se sucedeu o chamado "apoio à retoma" e que no ano passado o ISS recorreu a serviços externos para tentar resolver o enorme atraso na atribuição de pensões.





Para esta terça-feira está prevista uma concentração de trabalhadores à porta da sede do Instituto, na avenida 5 de outubro, em Lisboa, que contará com a presença da secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha.





O sindicato entende que "a solução deverá permitir a continuidade destes trabalhadores" no ISS, integrados nas equipas de trabalho onde exercem funções, nomeadamente nos serviços centrais, Centro Nacional de Pensões e Centros Distritais".





Um ano muito turbulento





O Instituto da Segurança Social tem sido confrontado com uma pressão inédita na resposta a cidadãos e empresas, havendo inúmeras denúncias de atrasos na atribuição de novos apoios e queixas sobre erros generalizados por exemplo no registo da carreira contributiva dos trabalhadores que tiveram cortes salariais em lay-off, e que estão a ser penalizados nos subsídios. Em agosto, duas das dirigentes de topo do ISS pediram para sair e não quiseram explicar os motivos.





A avaliar pelas diferentes informações que foram conhecidas na semana passada, a gestão de recursos humanos também não estará a ser muito fácil.





Primeiro foi o Partido Socialista a propor uma norma que garanta que o reforço de funcionários seja afinal de 350 (e não de 200), no âmbito do concurso lançado há dois anos; depois foi a Fesap (UGT) a explicar que mais de 600 trabalhadores chegam à idade da reforma nos próximos dois anos; e finalmente a denúncia destes "cerca de 200" trabalhadores temporários das Empresas RH+ e Heading-Recursos Humanos, divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas (STFPSSRA), da CGTP, e pelo PCP, em formato de pergunta ao Governo.





O ISS tem cerca de 8 mil funcionários, 3.400 dos quais estão neste momento em teletrabalho, de acordo com as informações divulgadas na semana passada pela Fesap (UGT), na sequência de uma reunião com a direção do ISS.