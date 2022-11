Trabalhadores da Segurança Social recebem 1,44 milhões em bónus

A Segurança Social vai pagar um bónus de 1,44 milhões aos trabalhadores e dirigentes do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFFS), que exerçam funções de cobrança no departamento de gestão da dívida. Em causa estão os resultados alcançados na cobrança de dívida à segurança social pela equipa.O objetivo de cobrança de dívida do IGFFS previsto para 2021 fixou-se em 396 milhões de euros e a cobrança efetiva ascendeu aos 434 milhões, superando o objetivo inicialmente definido.O bónus pago aos trabalhadores é fixado em 13% da taxa de justiça cobrada no presente em ano. Em 2021 este valor ascendeu aos 11.041.803,51 euros, o que resulta num bónus de 1,44 milhões.