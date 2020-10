Exportações de vinho devem crescer 2,5% este ano e “muito mais” em 2021

Apesar de um segundo trimestre atribulado, marcado pela quebra nas vendas, o setor do vinho deverá chegar ao fim do ano com um saldo positivo nas exportações. Em 2021, o objetivo é crescer mais de 5,5%.

Exportações de vinho devem crescer 2,5% este ano e “muito mais” em 2021









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.