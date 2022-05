Exportações de vinhos aumentam 2,48% até março

As exportações de vinhos portugueses aumentaram 2,48% em valor no primeiro trimestre deste ano, face ao mesmo período de 2021, revelou esta terça-feira a ViniPortugal, acrescentando que a subida foi de 4,07% em preço médio, tendo ultrapassado os 212 milhões de euros.





Em comunicado, a ViniPortugal salienta o crescimento das exportações nos mercados do Canadá, onde o aumento foi de 32,02%, Angola, mais 46,27%, e Suíça, com uma subida de 11,71%.





As exportações com destino ao mercado comunitário registaram, no entanto, uma quebra em volume de 4,80% e em valor de 3%. No entanto, registou-se um aumento do preço médio de 1,89%.





Já relativamente a países terceiros, as exportações cresceram 1,39% em volume, 7,64% em valor e 6,17% em preço médio, em comparação com o mesmo período de 2021.





Citado no comunicado, Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal, salienta que o país "prossegue nos mercados externos a apresentar vinhos de qualidade, facto que nos tem permitido aumentar o preço médio".





"Na linha da nossa estratégia de aumento de valor, é com satisfação que vemos estes resultados do primeiro trimestre de 2022, mas, sobretudo, é incrível observar a resiliência do sector, a excelência da produção nacional, que inova ano após ano e demonstra, uma vez mais, a sua determinação em vender bom vinho nacional além-fronteiras" diz ainda.





De acordo com a ViniPortugal, França, Estados Unidos, Canadá, Brasil e Reino Unido foram os principais mercados neste período.





As exportações para França somaram 25,4 milhões de euros, cerca de 2,1 milhões abaixo do mesmo período de 2021.

Os EUA foram o segundo maior mercado, com vendas de 25,3 milhões, 351 mil euros acima do período homólogo do ano passado.





Para o Canadá foram exportados vinhos no valor de quase 14,6 milhões, mais 3,5 milhões do que há um ano, enquanto para o Brasil e Reino Unido as vendas ultrapassaram os 14,5 milhões de euros.