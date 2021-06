Governo abre candidaturas para fundos para modernização de regadios

O Ministério da Agricultura abriu candidaturas para fundos para a requalificação e modernização de regadios, tendo disponível um montante de apoios de três milhões de euros, anunciou hoje o Governo.O anúncio das candidaturas tem em vista a promoção do uso mais eficiente da água para reabilitação e modernização de regadios coletivos tradicionais, refere a tutela em nota de imprensa.Está disponível uma dotação de três milhões de euros.As candidaturas, a decorrer até 18 de agosto, terão de abranger projetos existentes nos territórios da Área Metropolitana do Porto ou das comunidades intermunicipais da Beira Baixa, Região de Aveiro, Região de Leiria; Beiras e Serra da Estrela, Terras de Trás-os-Montes, Alto Minho, Cávado; Douro, Médio Tejo, Tâmega e Sousa e Viseu, Dão e Lafões.Os apoios são concedidos sob a forma de subvenções não reembolsáveis, com uma taxa que corresponde a 100% do valor de investimento elegível.