Governo português anuncia apoios de cinco milhões de euros para suinicultura

O Governo português vai apoiar o sector da suinicultura com cinco milhões de euros, através do Programa de Desenvolvimento Rural - PDR 2020, com vista à redução dos impactos ambientais das explorações suinícolas, anunciou hoje o Ministério da Agricultura.

Bloomberg

"O Ministério da Agricultura vai apoiar o sector da suinicultura com 5 milhões de euros, através do Programa de Desenvolvimento Rural - PDR 2020. A medida destina-se a apoiar o investimento nas explorações de suinicultura, tendo em vista a redução dos impactos ambientais de cada exploração", refere o ministério num comunicado hoje divulgado, acrescentando que "as candidaturas estarão abertas a partir de quinta-feira".

Os apoios, esclarece a tutela, "serão direccionados essencialmente para projectos que se destinem a preservar e a melhorar o ambiente, através da melhoria das instalações dedicadas à gestão dos efluentes pecuários nas explorações de suínos e do aumento ou melhoria das condições ambientais de armazenagem dos efluentes na exploração, de forma a promover a protecção das águas e eventual valorização dos efluentes pecuários".

"São também objectivos desta medida a redução dos odores, a redução do consumo de água e a melhoria da eficiência energética da exploração, com redução dos consumos energéticos, recorrendo preferencialmente à produção de energias renováveis para consumo na exploração", lê-se no comunicado.

Outro dos objectivos "é a redução dos riscos sanitários e dos custos correspondentes à eliminação de cadáveres de animais mortos nas explorações de suínos, aplicando novos métodos recentemente aprovados pela União Europeia".

De acordo com o Ministério da Agricultura, os apoios em causa "permitirão alavancar um investimento global na ordem dos 12 a 14 milhões de euros".

O primeiro período de candidaturas está aberto até 26 de Junho, e o segundo decorre de 27 de Junho a 26 de Setembro.