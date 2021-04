Quota acessória do espadarte atinge 80% e pesca pode ser encerrada

A quota da pesca acessória de espadarte atingiu 80% e a captura desta espécie pode ser encerrada, alertou hoje a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM)."[...] Considerando os dados das capturas, efetuadas pela frota portuguesa, da espécie espadarte SWO/AS05N (stock sul) ('Xiphias gladius'), no Oceano Atlântico, a Sul de 5°N, a utilização da quota para pesca acessória desta espécie atingiu os 80%", adiantou, em comunicado, a DGRM.Neste sentido, conforme adiantou esta direção-geral, pode ser necessário "proceder brevemente" ao encerramento da pesca do espadarte.A DGRM é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa, que tem por objetivo o desenvolvimento da segurança e serviços marítimos, a execução das políticas de pesca e a preservação dos recursos.