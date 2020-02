Nos últimos cinco anos, as vendas de vinhos portugueses pela Raymond Reynolds, sobretudo para pequenos retalhistas e restaurantes, aumentaram cerca de 30%, adiantou, sem especificar um valor, enquanto que Paul Shinnie, gerente de compras na Alliance Wine, estima que, nesta importadora o aumento foi de 1000%, para meio milhão de libras (586 milhões de euros), no mesmo período.



"Há um entusiasmo com o vinho português que tem a ver com a sua história e genuinidade", afirmou Shinnie, cuja empresa vende para grandes retalhistas, restaurantes e hotéis.



Segundo a ViniPortugal, o Reino Unido foi o terceiro mercado em 2019 em valor, tendo crescido 3% relativamente ao ano anterior, para 77,7 milhões de euros em exportações para o mercado britânico, mais do que a média do total do setor.



No total, Portugal exportou no ano passado vinho no valor de 820 milhões de euros, mais 2,5% do que em 2018. A ViniPortugal tem como objetivo atingir os mil milhões de euros em 2022.



Este ano, a Prova contou com a participação de 72 produtores de várias regiões vitivinícolas portuguesas, incluíndo Açores e Madeira, e sessões com os especialistas Sarah Ahmed, Piotr Petras, Oz Clarke, Tim Atkin e Olly Smith.



No sábado, a ViniPortugal leva 36 produtores ao evento Decanter Spain & Portugal Fine Wine Encounter, organizado pela revista especializada Decanter e aberto ao público, onde deverão estar mais de mil pessoas.









