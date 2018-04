28.000 euros foi a factura após nove anos com carro estacionado num parque privado

Pedro Catarino

Uma factura de 28.000 euros é a conta que a proprietária de um volvo azul tem de pagar ao concessionário de um parque de estacionamento privado, em Palma de Maiorca, Espanha, depois de deixar o carro estacionado por nove anos, de acordo com o El País.



A 24 de Março de 2009, a proprietária da viatura deixou o veículo estacionado num parque de estacionamento no centro da cidade, deixando-o lá durante nove anos. A denúncia foi apresentada em 2012 e a dívida acumulada era já de 21.627 euros. Apesar disso, a dona do veículo não respondeu aos requerimentos dos proprietários do parque, não contestou a denúncia, não apresentou um advogado, nem esteve presente no dia do julgamento, segundo o El País.



Em 2013, a proprietária do Volvo azul foi condenada a pagar os 28.000 euros em dívida ao parque de estacionamento. No entanto, as repetidas ausências nos julgamentos prolongaram os prazos de notificação da sentença, levando a que os donos do parque tivessem de solicitar a execução da dívida.



O processo foi adiado até 2017, quando o tribunal decidiu entregar a viatura à concessionária do parque de estacionamento. A avaliação do veículo não cobriu uma boa parte da dívida à concessionária do parque, de acordo com o El País.



Depois de quase uma década estacionado no primeiro andar do parque de estacionamento e sem a proprietária mostrar interesse em recuperar a viatura, o veículo foi retirado, na semana passada e levado para um ferro-velho.



Este não é o primeiro caso no parque de estacionamento, no entanto, a concessionária do parque acabou sempre por chegar a acordos com os proprietários dos veículos, de modo a pagarem parte da dívida e a retirarem os carros dos lugares de estacionamento.