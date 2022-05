Apenas 1% dos veículos comprados pelo Estado em 2021 são elétricos

Leia Também Veículos do Estado crescem pela primeira vez desde 2010

Apenas 1% dos 925 veículos novos que entraram para o parque de viaturas do Estado no ano passado são elétricos, noticia, esta quarta-feira, o Público O jornal, que cita o mais recente relatório da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP), ressalva, no entanto, que mais de 75% das novas entradas dizem respeito a veículos especiais isentos do cumprimento de normas ambientais, mas que mesmo retirando esse universo as compras de elétricos representaram 5% e as de híbridos 1% no ano passado. Já só olhando para os veículos de representação ao serviço dos gabinetes dos membros do Governo verifica-se que 37% da frota é eléctrica e/ou híbrid.A 31 de dezembro, o parque de viaturas do Estado contava com 26.561 veículos, ou seja, menos 411 ou 1,6% face a 2020.