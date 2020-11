Autoeuropa fecha o ano a produzir menos 58 mil carros do que o previsto

A Volkswagen Autoeuropa anunciou esta sexta-feira que vai fechar o ano com uma queda de produção de 25% face a 2019, que está "diretamente relacionada com a pandemia de covid-19".

No final do ano a maior fábrica do país terá acumulado uma produção de 192.000 unidades, o que traduz uma redução de 58.000 unidades face ao previsto no início de 2020, diz a companhia em comunicado.

Leia Também Autoeuropa só vai produzir 11 dias em dezembro e "perde" sete mil carros

Esta forte queda surge depois de em 2019 a Autoeuropa ter atingido um recorde de quase 257 mil veículos.

A redução da procura provocada pela pandemia ditou esta redução da produção, obrigando a fábrica a reduzir de forma substancial o número de dias de trabalho no mês de dezembro.

A administração da Autoeuropa decidiu suspender a produção na fábrica de Palmela em dezembro com três paragens que totalizam 13 dias. Serão aplicados os "downdays" coletivos entre 5 e 7 de dezembro, no fim de semana de 12 e 13 e de dia 19 até ao final do ano, sendo que os dias 24, 26, 27 e 31 são de férias e o dia 25 é feriado.





A Autoeuropa diz no mesmo comunicado que "conta atualmente com 5.400 colaboradores, tendo nos últimos doze meses passado para os seus quadros mais de 1.100 colaboradores com vínculo contratualtemporário".