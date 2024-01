Carlos Tavares: Eleições europeias e nos EUA são "determinantes" para indústria automóvel

Partilhar artigo



O setor automóvel vai estar atento a dois momentos "muito importantes" este ano, defendeu Carlos Tavares, CEO da Stellantis, num encontro com jornalistas à margem do Congresso da Ordem dos Engenheiros, no Porto. O gestor português referia-se às eleições para o Parlamento Europeu e às eleições presidenciais nos EUA.



Carlos Tavares justificou a importância dos dois atos eleitorais para a indústria automóvel ...