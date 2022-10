Carros elétricos aceleram para ano recorde em Portugal. Veja as marcas que mais vendem

Partilhar artigo



Em setembro a Tesla foi a campeã de vendas de automóveis elétricos em Portugal. Como já é habitual na marca de Elon Musk, o último mês do trimestre registou um volume considerável de entregas.



Assim, em setembro foram matriculados 457 veículos da Tesla, mais 42,4% do que em igual mês de 2021. Já no acumulado do ano, a fabricante norte-americana reforça a liderança do segmento elétrico ao somar ...