Em comunicado, o Governo sublinha que, apesar desta alteração, "mantém-se em vigor o regime excecional de inspeção periódica que prorrogou, por cinco meses, o prazo para os veículos com data de matrícula até 30 de junho de 2020 realizarem a inspeção periódica (prazo que é contado da data da matrícula)".



Assim, os proprietários dos veículos continuam a dispor de um prazo alargado para procederem à inspeção obrigatória.



Para retomarem a atividade, as entidades gestoras dos Centros de Inspeção Técnica de Veículos têm de cumprir as medidas relativas à pandemia e respeitar as regras sanitárias e de higiene definidas pela Direção-Geral da Saúde.

O Governo aprovou esta sexta-feira, em Conselho de Ministros, um decreto-lei que autoriza a reabertura dos centros de inspeção de veículos.