Cimeira Ibérica: Indústria automóvel quer pacote significativo para a sua recuperação

As principais associações portuguesas e espanholas de fabricantes e componentes automóveis (ACAP, AFIA, Anfac e Sernauto) solicitaram aos Governos dos dois países que o setor beneficie de um "envelope financeiro significativo" dos fundos europeus de recuperação.As quatro associações assinaram uma declaração conjunta, por ocasião da 31.ª Cimeira Luso-Espanhola a realizar na Guarda (Portugal) no sábado, 10 de outubro, onde destacam a importância do setor receber apoios no âmbito do Plano de Recuperação Europeu, com o objetivo de recuperarem para níveis anteriores à crise provocada pela pandemia de covid-19.A ACAP, AFIA, Anfac e Sernauto sublinham ainda que estes fundos servirão também para assegurar o crescimento sustentável do setor e o seu papel como força motriz de outros setores económicos.As associações de fabricantes e componentes destacam ainda o papel da indústria automóvel como um "instrumento estratégico" tanto em Portugal como em Espanha, e a sua importância para alcançar os objetivos de recuperação económica dos países.ACAP, AFIA, Anfac e Sernauto exigem um maior empenho dos Governos português e espanhol na definição de uma estratégia que garanta a "viabilidade e durabilidade" da indústria automóvel na sua transformação para uma mobilidade sustentável e sem emissões.As quatro associações sublinham o momento "chave" que o sector está a viver em relação à reindustrialização necessária para enfrentar os desafios da descarbonização e da digitalização, e tudo isto num contexto económico marcado pela crise da covid-19.ACAP, AFIA, Anfac e Sernauto solicitam que Lisboa e Madrid permitam um quadro de cooperação "mais estreita" em relação às políticas europeias relacionadas com o automóvel e que sirva para impulsionar a competitividade da indústria.A indústria automóvel representa 11% do PIB espanhol e 9% do emprego em Espanha, enquanto em Portugal representa 6% do PIB do país e 12% do emprego.A 31.ª Cimeira Luso-Espanhola realiza-se no próximo sábado, 10 de outubro, na Guarda com os dois chefes de Governo, António Costa e Pedro Sánchez, tendo como temas principais a cooperação transfronteiriça e a articulação de uma estratégia conjunta para a recuperação económica.A reunião entre os dois países ibéricos estava prevista inicialmente para o dia 02 de outubro, mas uma semana antes foi adiada devido a um Conselho Europeu convocado de forma extraordinária para a mesma data.A cimeira ibérica anterior realizou-se em 21 de novembro de 2018 em Valladolid (Espanha).