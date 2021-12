Comissão Europeia autoriza ajudas de três mil milhões à indústria automóvel em Espanha

As ajudas estão relacionadas com o designado Projeto Estratégico para a Recuperação e Transformação Económica (PERTE) do automóvel elétrico, como parte do plano de recuperação e resiliência de Espanha.



Susana Vera/Reuters Lusa 00:03







O esquema de Espanha prevê ajudas ao investimento, desenvolvimento e inovação, bem como à proteção do ambiente, incluindo a eficiência energética, para a realização de vários projetos integrados na cadeia de valor daqueles veículos, segundo adiantou a Comissão Europeia, em comunicado.



O programa vai vigorar até final de 2023.



Espanha é o segundo fabricante europeu de automóveis e o nono mundial. O setor representa 11% da faturação da indústria.

