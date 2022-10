Crianças aceleram mudança para os carros elétricos

Cada vez mais ambientalmente conscientes e por natureza persistentes, as crianças estão "a conduzir a revolução dos veículos elétricos" mesmo antes de poderem conduzir, revela uma nova pesquisa global levada a cabo pela líder mundial em soluções de carregamento de veículos elétricos, a ABB E-Mobility.





De acordo com o novo estudo, as crianças hoje em dia não só educam os seus pais sobre questões ambientais e os advertem face comportamentos ecologicamente incorretos, como também contribuem para discussões sobre compras de soma no agregado familiar, tal como veículos, neste caso elétricos.





O estudo, composto por 2.500 pais (com filhos de 8 a 16 anos) e 2.500 crianças (de 8 a 16 anos), envolveu participantes dos 10 maiores mercados da ABB E-mobility: Canadá, China, França, Alemanha, Holanda, Noruega, Suécia, Suíça, Reino Unido e EUA.





Os resultados mostram que, com quase 8 em cada 10 pais (79,2%) e três quartos das crianças (73,6%) a admitir que a atual situação ambiental global é terrível, uma boa interação intergeracional sobre as causas das mudanças climáticas e os passos para as mitigar poderá ser crucial.



De acordo com o estudo, quase metade das crianças pediram aos pais para serem mais ecológicos, enquanto 58,1% dos pais disseram que foram educados pelos seus filhos sobre questões ambientais.





Nos Estados Unidos, 33% dos pais que já conduzem carros elétricos admitem que foi a pressão dos filhos que os fez mudar. Globalmente, o facto de elétricos e híbridos serem melhores para o meio ambiente e mais económicos foi classificado como os dois maiores impulsionadores de compra para os atuais proprietários destes veículos, em 66,1% e 61% dos casos, respetivamente. Valor que aumentou para 93,8% dos pais na China, que também disseram que possuir um veículo elétrico era um investimento financeiro melhor, além de uma escolha mais sustentável.