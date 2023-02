Cupra triplica vendas em Portugal

No nosso país a marca assinalou ontem a 1º aniversário da Cupra City Garage, um espaço multifacetado que abriu na baixa de Lisboa, que foi palco de 27 eventos, abrangendo várias áreas como a cultura, gastronomia, lifestyle, talks, entre outros, privilegiando artistas nacionais.Mais de 5.000 pessoas visitaram a loja da marca, na baixa lisboeta. Mas na Cupra City Garage, ponto importante de venda da marca, também se concretizaram vários negócios. Segundo Teresa Lameiras, directora de Comunicação e Marca da SIVA, foram ali vendidos 106 veículos Cupra pelas mãos dos Cupra Masters que estão encarregados do atendimento aos clientes naquele espaço.A Cupra é também sinónimo de uma nova era de eletrificação, reconhecida por todos os que escolheram fazer parte da Tribo: 1 em cada 4 vendas são veículos elétricos - distinguindo-se assim do mercado nacional."Este último ano foi muito importante para nós. O crescimento da Cupra, em Portugal superou as nossas expectativas, com o número de vendas a triplicar", afirmou Pedro Fondevilla, diretor-geral da Cupra Portugal, acrescentando: ‘’Acreditamos que 2023 vai ser um ano ainda melhor, com melhores resultados tanto para a Cupra, como para a Cupra City Garage, sendo este um espaço de Lisboa, que tira partido da cultura urbana e da vibração da cidade, de que todos falam e visitam".A Cupra tem a sua sede corporativa e uma oficina de carros de competição nas instalações de Martorell (Barcelona)