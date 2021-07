e-Niro Van: Kia lança comercial elétrico de dois lugares

A mudança da legislação pôs fim a uma solução muito portuguesa que eram os vulgarmente chamados comerciais de dois lugares, mas o Kia quer voltar a dar vida a essa opção, propondo agora uma versão elétrica, com estilo e mais barata, do modelo e-Niro, socorrendo-se para tal do incentivo de 6.000 euros que o governo concede através do apoio do Fundo Ambiental.





Destinado a pequenas empresas ou mesmo particulares, o Kia e-Niro Van mantém intactas as características, a imagem exterior e tudo o mais do seu ‘irmão’ de cinco lugares, com a diferença de que a parte à retaguarda é transformada num espaço amplo de carga, não sendo sequer necessário proceder a qualquer alteração técnica no veículo que lhe serve de base, a não a retirada dos bancos posteriores.



Esta versão comercial do Kia e-Niro, disponível com bateria de 39,2 kWh, de 136 cv e 289 km de autonomia, é proposta pelo preço de 29.900 euros+IVA para empresas e particulares, mas com a dedução dos 6.000 euros do apoio do Fundo Ambiental, custa apenas 23.900 euros.



Uma das vantagens deste novo ‘comercial’ reside no facto de quer pequenos empresários quer mesmo particulares disporem de um automóvel elétrico que em nada difere do modelo que lhe serve de base, pelo menos na aparência exterior, e passado dois anos após a compra poderem retirar o ‘kit’ que transforma a traseira em espaço de carga, montar os bancos retirados e voltar a ter um automóvel de cinco portas e outros tantos lugares, sendo apenas necessário submetê-lo a obrigatória inspeção. E isto porque no ato da aquisição do veículo são fornecidos os bancos retirados sem qualquer acréscimo no preço de venda.