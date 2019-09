Hertz "vai de mota" de Portugal para os Estados Unidos

A Hertz Ride, o serviço de aluguer de motos e mototurismo criado e gerido pela Hertz Portugal (Grupo Hipogest), está a ser lançado nos Estados Unidos.





O serviço vai estar disponível a partir das lojas que são inauguradas em Las Vegas e em Riverside nos dias 25 e 27 de setembro, respetivamente. A abertura ao público está marcada para 1 de outubro.





A expansão para a Florida e outros estados norte-americanos está prevista para os próximos meses.





A Hertz destaca que o novo serviço vai permitir aos clientes embarcarem em viagens icónicas como a ‘Route 66’ que liga Chicago a Los Angeles ou o ‘Best of California’.





A Hertz Ride, criada totalmente em Portugal, já está disponível em seis países europeus - Portugal, Espanha, França, Itália, Áustria e Eslovénia, e agora também nos Estados Unidos, num investimento de 8 milhões de dólares em três anos.





Este serviço permite o aluguer de motos e de tours de moto com e sem guia. A frota é totalmente composta por motos "topo de gama" com o máximo de sete meses ou 15.000 quilómetros de utilização, e na sua maioria equipadas pelo sistema completo de bagagem e proteções de motor, explica a empresa.





Em Portugal, a Hertz está presente desde 1959 e foi integrada no Grupo Hipogest em 1998. Atualmente, a empresa dispõe de 62 estações de aluguer em Portugal Continental e Ilhas, possuindo uma frota com mais de 6.500 viaturas de diferentes segmentos. Para além do Hertz Ride, já presente em Portugal e noutros países, estã os serviços Hertz Carros Usados, o serviço de carsharing Hertz 24/7 City, que disponibiliza aluguer de viaturas elétricas ao minuto, e o novo serviço Hertz 24/7, exclusivo para o aluguer de viaturas comerciais à hora.