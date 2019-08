Hyundai lança primeiro modelo com sistema de carregamento solar

A Hyundai acaba de apresentar o seu primeiro modelo – Sonata Hybrid – com um sistema de carregamento solar incorporado no tejadilho da viatura.





Segundo o fabricante, esta tecnologia irá fornecer às viaturas energia elétrica adicional, além de aumentar a eficiência de combustível e o alcance na condução. O sistema suporta a fonte de energia elétrica da viatura, melhora a eficiência de combustível e reduz as emissões de CO2.





Futuramente, a Hyundai irá estender a tecnologia aos restantes modelos da sua gama. Esta é a mais recente aplicação de uma solução inteligente desenvolvida pela Hyundai, permitindo à indústria da mobilidade aproximar-se de um futuro ainda mais sustentável.





O sistema de carregamento solar inclui uma estrutura de painéis solares de silício colocados no tejadilho da viatura. Esta tecnologia permite que 30% a 60% da bateria da viatura seja carregada através da energia solar, mesmo durante a condução. Com seis horas de carga diária, prevê-se que aumente a distância da viagem dos condutores em mais de 1.300 Km, anualmente.





O sistema é composto por um painel solar e um controlador. A eletricidade é gerada quando a energia solar ativa a superfície do painel, convertendo então esta energia através da utilização de fotões de luz provenientes do sol. Ao entrarem em contacto com os painéis, os fotões transferem a sua energia para os eletrões presentes nos átomos de silício forçando a sua deslocação. Este fenómeno denomina-se ‘efeito fotovoltaico’.





A eletricidade deste processo é convertida na voltagem de padrão pelo controlador, depois de a bateria ser armazenada. A Hyundai teve em consideração não apenas a eficiência mas também o ‘design’, enquanto desenvolvia o sistema de carregamento solar.





O carregamento solar através do tejadilho atualmente desempenha apenas um papel de apoio e deixa em aberto a possibilidade de, futuramente, as viaturas não precisarem de combustíveis fósseis para se movimentarem.