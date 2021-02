Leão da Peugeot recebe uma atualização

Fotogaleria: Peugeot muda identidade visual



A Peugeot decidiu atualizar o seu icónico leão e apresentou esta quinta-feira o novo logótipo. Em comunicado, a marca que integra a Stellantis, nascida da fusão da PSA com a Fiat Chrysler, refere que esta é a 11.ª mudança no logótipo da "marca mais antiga do mundo ainda em atividade". Aqui não são contabilizadas algumas alterações ligeiras no logótipo.A nova imagem apresenta apenas uma cabeça estilizada de leão num escudo.O novo logótipo foi desenvolvido pelo Peugeot Design Lab e substitui a atual imagem da marca, criada em 2010.

"Este novo brasão integra a efígie do Leão, exemplar que a tem acompanhado sempre, elevando bem alto os valores da marca Peugeot", pode ler-se no comunicado, que acrescenta que "este novo logótipo foi projetado para perdurar. É esse o significado deste brasão, uma forma identitária, intemporal, universal e multicultural".



"Com este brasão, a marca Peugeot propõe-se conquistar novos territórios, acelerar o seu crescimento internacional, exportando o estilo e o savoir-faire franceses, bem como a elegância francesa", refere ainda o documento.



A nova gama Peugeot 308, que será lançada em março, terá os primeiros veículos a ostentar o novo logótipo da marca francesa.