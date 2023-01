Lucros levam Tesla a superar os 500 mil milhões de dólares de valor em bolsa

As ações da Tesla estão em forte recuperação das quedas registadas em janeiro, retomando assim uma capitalização bolsista de 500 mil milhões de dólares. Esta quinta-feira, a fabricante de carros elétricos chegou a valorizar 12% para 161,42 dólares.Esta subida assinala assim uma escalada de 59% de um mínimo intradiário nos 101,81 dólares apontado a 6 de janeiro.Os ganhos estão a ser sustentados pelos resultados da empresa liderada por Elon Muk que viu os lucros mais do que duplicarem em 2022, fixando-se em 12.556 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, as expectativas de produção para 2023 estão também a sustentar as subidas.No presente ano a Tesla espera produzir cerca de 1,8 milhões de veículos a nível global, o que representaria uma subida de quase 40% face à produção de 2021.A empresa automóvel norte-americana está também a beneficiar de notícias que indicam que terá recebido cinco mil milhões de crédito rotativo junto dos bancos.