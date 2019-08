Mais de 100 mil carros chamados às oficinas em Portugal em 2019

Desde o início do ano, já foram chamados às oficinas quase 107 mil automóveis em Portugal, o que corresponde ao dobro do verificado no acumulado de 2018, revela o Correio da Manhã, que cita dados do Ministério da Economia.

Os carros em questão foram chamados para corrigir equipamentos de apoio à navegação e de controlo, de segurança passiva, motor e órgãos de direção ou de suspensão, entre outros, adianta a mesma publicação. Foram 10 as marcas que chamaram carros às oficinas, com a Toyota/Lexus a liderar com mais de 47 mil veículos.