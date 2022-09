Marcas de luxo ignoram dificuldades do mercado automóvel

Nos primeiros oito meses do ano o mercado de ligeiros de passageiros sofreu um decréscimo de 0,4% em termos homólogos, com 101.293 viaturas vendidas. Mas algumas marcas de luxo, com destaque para a Maserati e a Bentley, mais do que duplicaram as vendas.



A liderança no mercado continua a pertencer à Peugeot, com 11.436 unidades vendidas, uma subida homóloga de 2,3%. Já a Renault conseguiu ultrapassar por escassa margem a Mercedes-Benz e ascender

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...