Marcas premium resistem melhor à quebra nas vendas automóveis na UE. Opel cai a pique

Nos primeiros oito meses deste ano as vendas de automóveis ligeiros de passageiros na União Europeia (UE) cifraram-se em 6,1 milhões de veículos. Isto representa uma quebra de 32% e menos 2,9 milhões de viaturas vendidas.A crise no setor atinge todos os fabricantes. Mas não de igual forma. Os número divulgados pela Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA) mostram que as marcas "premium" resistiram bastante melhor do que as "marcas de volume".A marca com menor queda foi a Porsche, a única a ceder menos de 10%. A icónica marca alemã viu as vendas recuarem 8,5%, para 34.682 unidades.Também com uma descida muito inferior à do mercado surge a DS, marca premium do grupo PSA, com uma quebra de 13,6%, para 24.993 veículos.A líder do mercado, a Volkswagen, cedeu 32,6%, o que representa menos cerca de 340 mil veículos vendidos.Nas marcas de maior volume, as francesas Renault e Peugeot registaram quebras ligeiramente abaixo do mercado. A Renault viu as vendas descerem 30,9% e a Peugeot vendeu menos 31,5%. Isto significa menos 209 mil carros vendidos pela Renault e menos 190 mil pela "marca do leão".Em contraponto, a Mercedes-Benz viu as vendas caírem "apenas" 21%, o suficiente para subir de sexta a quarta maior marca no mercado europeu. A também germânica BMW escalou do 11.º ao sexto posto graças a uma quebra de 20,2%, a menor excetuando a Porsche e DS.A Skoda merece uma referência pela resiliência. Com um decréscimo de 22,5% subiu de sétima a quinta marca mais vendida.Excluindo a Smart, que viu as vendas encolherem 84,6%, cujo desempenho está associado não apenas ao impacto da pandemia mas também à mudança para veículos exclusivamente elétricos, há uma marca que se destaca pela negativa: a Opel.A insígnia alemã, integrada desde 2017 no grupo PSA de Carlos Tavares, viu as vendas descerem para menos de metade (-50,7%). Este verdadeiro "naufrágio" atirou a Opel do quinto para o 12.º lugar no "ranking" das marcas.Também entre as fabricantes "perdedoras" contam-se a Ford, que caiu do quarto para o oitavo lugar, a Fiat, que viu as vendas cederem 36,7%, e a Citroën, cujas vendas recuaram 35,5%.