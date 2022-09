Mercado automóvel cresce 32% em agosto mas acumulado ainda abaixo de 2021

Em agosto foram matriculados 13.214 veículos automóveis em Portugal, uma subida de 32,1% face a igual mês do ano passado, revelou esta quinta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Ainda assim, nos primeiros oito meses do ano o mercado regista uma quebra de 2,8%.A ACAP destaca ainda que face a agosto de 2019, último ano antes da pandemia, as vendas mensais encontram-se 17,6% abaixo. Já no acumulado do ano, o volume de vendas é 36,3% face a igual período em 2019.Em agosto, os ligeiros de passageiros, segmento com maior peso no mercado, aumentou as vendas em 42,4%, para 11.349 unidades. As vendas acumuladas de automóveis de passageiros encontram-se praticamente em linha com o ano passado (-0,2%), totalizando 101.293 veículos.Já os comerciais ligeiros registaram no mês passado uma quebra homóloga de 20,2%, para 1.450 viaturas. Nos primeiros oito meses do ano as vendas neste segmento recuam 19,7%, para 15.054 unidades.Nos veículos pesados, as 415 viaturas vendidas em agosto representam uma subida de 93% face a igual mês de 2021. No conjunto dos primeiros oito meses do ano, os pesados somam 3.746 unidades vendidas, mais 22,5% do que um ano antes.