Mercado automóvel cresce 35,8% até julho

O mercado automóvel nacional registou uma subida homóloga de 9,9% em julho, para 18.822 veículos novos matriculados. Em termos acumulados, o crescimento ascende a 35,8%, para um total de 146.105 unidades, revelou esta terça-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Nos ligeiros de passageiros, segmento que representa mais de 86% do total, as matrículas em julho cresceram 9,6%, para 16.074 unidades. Já nos primeiros sete meses do ano, o número de carros registados disparou 39,6%, totalizando 126.229 viaturas.Nos comerciais ligeiros as matrículas em julho ascenderam a 2.159 veículos, uma subida de 14,6% face a igual mês do ano passado. No acumulado, os ligeiros de mercadorias somam 15.876 veículos registados, mais 16,2% do que um ano antes.Por último, nos pesados as entregas de veículos cifraram-se em 589 em julho, mais 3,3%, enquanto no conjunto do ano as 4.000 unidades traduzem uma subida de 14,6%.