Mercado automóvel cresce em setembro mas continua abaixo de 2021 nos primeiros nove meses

Em setembro foram matriculados 14.711 veículos automóveis em Portugal, mais 12,8% do que em igual mês de 2021, indicou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Já no conjunto dos primeiros nove meses do ano, o saldo é negativo face a 2021: os 134.804 veículos registados ficam 1,3% abaixo.Nos ligeiros de passageiros foram matriculados 12.469 veículos, uma subida homóloga de 15,6%, sendo que, em termos acumulados, as 113.762 unidades traduzem um crescimento de 1,1%.Nos comerciais ligeiros setembro regista um aumento nas vendas de 6,8%, para 1.893 viaturas, mas o saldo nos nove meses é negativo: -17,4%, para 16.947 unidades.No segmento dos pesados, as vendas em setembro recuaram 27,7%, para 349 veículos, embora o saldo de janeiro a setembro ainda seja favorável, com um crescimento de 15,7%, para 4.095 viaturas.