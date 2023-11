Mercado automóvel português cresce 30% até outubro

O número de veículos automóveis novos matriculados em Portugal nos primeiros 10 meses do ano ascende a 195.781, mais 29,9% ou 45 mil do que em igual período de 2022, indicou esta quinta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).No mês passado, foram registados 16.953 viaturas novas, uma subida homóloga de 13,1%.Nos ligeiros de passageiros, o segmento com maior peso no mercado, foram matriculadas 13.863 unidades em outubro, mais 9,8% do que um ano antes, enquanto no acumulado do ano as entregas ascendem a 167.219 veículos, o que traduz um crescimento homólogo de 31,7%.Já nos comerciais ligeiros, em outubro assistiu-se a uma subida de 28,6% face a igual mês de 2022, para as 2.416 viaturas. Desde o início do ano, este segmento conta com 22.612 unidades, mais 19,7%.Nos pesados, as matrículas cresceram 22% entre janeiro e outubro, para 5.950 veículos. Aqui, os pesados de mercadorias apresentam um crescimento de 53,8%, para 5.310 unidades, enquanto os pesados de passageiros sofrem uma quebra de 55,1%, para 640 viaturas.