Moody’s coloca rating de oito fabricantes automóveis sob vigilância e corta avaliação da BMW

A Moody’s colocou o rating de oito fabricantes automóveis europeus sob vigilância, sete dos quais com perspetiva de redução da classificação. A agência de notação financeira indicou ainda ter cortado o rating da BMW.

Em comunicado, a Moody’s refere que colocou esta quarta-feira sob vigilância com perspetiva de "downgrade" o rating de sete fabricantes automóveis europeus: Daimler, Jaguar Land Rover, PSA, Renault, Volkswagen, Volvo e McLaren. Também o rating da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) foi colocado sob vigilância mas sem perspetiva definida.

A Moody’s justifica esta posição com o facto de "o setor automóvel estar a ser um dos mais afetados pelo choque atual dada a sua sensibilidade à procura e confiança dos consumidores".

No caso da FCA, a Moody’s considera que, embora o grupo seja afetado como os restantes fabricantes, a anunciada fusão com o grupo PSA dará origem a uma empresa maior e mais diversificada e cujo rating será, provavelmente, melhor do que o da FCA isoladamente.

Já a BMW viu o seu rating baixar de A1 para A2 porque, argumenta a Moody’s, a fabricante bávara já apresentava uma posição fraca dentro da categoria A1 antes da atual crise. A Moody’s assinala que as métricas financeiras encontravam-se abaixo das previsões para uma empresa com uma classificação de rating A1.

Atualmente os ratings da Moody’s para a dívida de longo prazo das fabricantes automóveis são: BMW (A1), Daimler (A3), Volkswagen (A3), PSA (Baa3), Volvo (Ba1), Renault (Ba1), FCA (Ba1), Jaguar Land Rover (B1) e McLaren (B3).

Assim, a Volvo, Renault, FCA, Jaguar e McLaren encontram-se já em níveis de "lixo".