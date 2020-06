Número de automóveis segurados aumenta 3,3% em 2019

No final de 2019 o número de automóveis ligeiros segurados em Portugal ascendia a 6.568.716, mais 3,3% ou mais 213,2 mil veículos do que no ano anterior, informa esta terça-feira a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).





Mas a subida mais expressiva pertenceu aos motociclos, com um crescimento de 11,3%, para 396,9 mil unidades. Já os ciclomotores apresentaram um incremento de 1,7%, somando 264 mil veículos.Considerando todos os veículos segurados, que incluem máquinas agrícolas, reboques e máquinas industriais, o parque segurado ascendia a 7,9 milhões de veículos, mais 2,8% do que em 2018.Comparando os dados com os número de 2015, os ciclomotores apresentam uma quebra de 2,8%, enquanto os ligeiros aumentaram 14,4%, os pesados subiram 50,6% e os motociclos cresceram 55,1%.



Quase dois terços dos veículos têm mais de 10 anos



A ASF assinala que 64% dos veículos segurados tem mais de 10 anos de idade, enquanto 17,8% têm entre 5 e 10 anos e apenas 3,5% têm menos de um ano.



O peso dos veículos com mais de 10 anos é particularmente elevado nos ciclomotores (87,1%) e máquinas agrícolas (82%). Nos automóveis ligeiros as viaturas com idade superior a 10 anos representam 63,1% do total.



Apenas nas máquinas industriais (46,7%) e motociclos (47%) é que menos de metade dos veículos têm menos de uma década.



O distrito de Lisboa é o que apresenta menos veículos com mais de 10 anos (50,3%), sendo que as viaturas com menos de cinco anos neste distrito têm um peso de 30,2%.