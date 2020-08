Pandemia reduz lucro da Toyota Caetano a 34 mil euros

A Toyota Caetano obteve 34 mil euros de lucro na primeira metade do ano, menos 99,5% face aos mais de 6,4 milhões de euros do primeiro semestre de 2019, indicou esta sexta-feira a empresa do ramo automóvel em comunicado enviado à CMVM.O volume de negócios caiu 30,9%, para 157,6 milhões de euros, enquanto o EBITDA recuou 42,8%, cifrando-se em 12,2 milhões de euros.A empresa sublinha que na atividade industrial, a fábrica localizada em Ovar foi bastante afetada pela cerca sanitária imposta no concelho em abril. O volume de produção afundou 63,2%, para apenas 453 viaturas.A Toyota Caetano nota que esta redução "está diretamente relacionada com os impactos causados pela pandemia de covid-19, não só em Portugal, mas também no destino do produto (África do Sul)" e nota que além de ter estado impossibilitada de produzir durante mais de um mês viu algumas encomendas canceladas. Assim, acrescenta, "foi acordado com os nossos parceiros, Toyota Motor Corporation e Toyota South Africa Manufacturing, a reorganização da produção para o 2.º semestre".Na atividade da fábrica, mais uma vez devido à pandemia, "foram transformadas/preparadas 1.419 unidades, um decréscimo de 38,6% face a igual período do ano anterior".O impacto da covid-19 também se fez sentir na atividade comercial, com uma forte quebra no mercado automóvel português. A Toyota Caetano assinala que a quebra nas vendas de 40,9% foi inferior à descida no mercado nacional (48,2%), permitindo-lhe ganhar quota de mercado - passando de 4,2% para 4,8%.O segmento de negócio de após venda faturou 14,9 milhões de euros, menos 18,1% do que um ano antes.