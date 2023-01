Portugal alcança segundo melhor ano de sempre na produção automóvel

Das fábricas de produção automóvel em Portugal saíram 322.404 veículos no ano passado, um crescimento de 11,2% face a 2021 e o segundo volume mais elevado de sempre, revelou esta sexta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).A Autoeuropa, que representa mais de 70% da produção nacional, fechou o ano com 231.100 unidades, mais 9,7% e o segundo melhor registo na história da fábrica da Volkswagen em Palmela.O ano foi de crescimento para as principais produtoras. A Stellantis de Mangualde produziu 77.422 veículos, uma subida de 14,1% e igualmente o seu segundo melhor ano de sempre.Já a Mitsubishi Fuso Truck, no Tramagal, encerrou o ano passado com 10.890 unidades produzidas, mais 15,9% do que em 2021.A Toyota Caetano viu o volume produzido disparar 52,5%, até às 2.969 viaturas, enquanto a CaetanoBus produziu 23 autocarros, tantos quanto tinha feito em 2021, embora tenha aumentado o número de veículos montados - que não ficam totalmente produzidos - de 186 para 197.