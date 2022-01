Portugal com três carregamentos elétricos por minuto em 2021

No ano passado, a cada minuto realizaram-se três carregamentos de um veículo 100% elétrico (BEV) ou híbrido plug-in (PHEV). De acordo com a Mobi.E, entidade gestora da rede de carregamento, no ano passado os postos da sua rede viram o número de utilizadores aumentar 48% para mais de 58.500, enquanto os carregamentos cresceram 56%, para mais de 1,46 milhões.Em comunicado, a Mobi.E assinala que o consumo de energia aumentou 75%, para 18,5 GWh, o que permitiu reduzir a emissão de dióxido de carbono em cerca de 13,4 milhões de toneladas.Adicionalmente, a infraestrutura de carregamento também cresceu de forma significativa, em 66,5%, para 2.360 postos de carregamento, que disponibilizam mais de 4.880 tomadas. Assim, o ritmo de instalação médio foi de 18 postos de carregamento por semana.A Mobi.E destaca também que os postos com potência superior a 22 kWh mais do que duplicaram, tendo crescido 117% para 567. Este reforço leva a que a potência disponível no total da rede é de 106,1 MW, "mais de 1,5 vezes superior aos níveis de potência exigidos pelo futuro pacote legislativo da União Europeia".Apenas seis dos 308 municípios portugueses não têm qualquer posto de carregamento, sublinha ainda a entidade gestora."A transição para a mobilidade elétrica é uma realidade que importa agora consolidar com a confiança crescente dos utilizadores na rede Mobi.E. O sucesso alcançado em 2021 dá um grande alento para enfrentarmos os exigentes desafios dos próximos anos, em termos de posicionamento nos critérios de potência previstos na futura legislação europeia e no cumprimento dos objetivos da descarbonização", refere o presidente da Mobi.E, Luís Barroso, citado no comunicado.