Portugal é o quarto país da UE com mais postos de carregamento de carros elétricos

Portugal é o quarto país da União Europeia (UE) com mais postos de carregamento de veículos elétricos, segundo dados divulgados esta quinta-feira pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA). A situação contrasta com os países do leste europeu, onde chega a haver menos de um posto de carregamento por 100 quilómetros de estrada.



A ACEA estima que, em Portugal, haja cerca de 24,9 postos ...