Portugal no top 10 mundial no peso de elétricos e híbridos plug-in nas vendas de carros

Portugal surge na oitava posição mundial no peso dos automóveis 100% elétricos e híbridos plug-in nas vendas de ligeiros de passageiros em 2020. A Noruega é líder destacado.E se no ano passado, de acordo com o Forum Económico Mundial (WEF na sigla em inglês), os elétricos e os plug-in representaram 13,5% das vendas de automóveis em Portugal, este ano o peso destes veículos nas vendas aproxima-se de 16%....