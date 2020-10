Produção automóvel cai 1,8% em setembro mas supera 32 mil veículos

A produção automóvel em Portugal totalizou 32.686 veículos em setembro, o que corresponde a um decréscimo de 1,8% face a igual mês de 2019, indicou esta quarta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Esta quebra representa menos 600 unidades face ao volume de produção das fábricas nacionais em setembro do ano passado.Nos primeiros nove meses do ano a produção ascende a 185.700 viaturas, o que representa uma quebra de 28,1% face às 258.388 unidades produzidas em igual período de 2019, ano em que Portugal alcançou um recorde absoluto de 345.688 veículos.O mês de setembro marca, contudo, um crescimento homólogo nas exportações automóveis, que ascenderam a 32.407 veículos, mais 213, ou 0,7%, do que em setembro de 2019.Isto significa que apenas 279 dos veículos produzidos em setembro tiveram como destino o mercado nacional.Em termos acumulados do ano, os mercados externos representam 98,1% do destino da produção, com um total de 182.253 veículos exportados, uma quebra de 27,3% face a igual período do ano passado.A Autoeuropa fechou setembro com 24.611 veículos produzidos, menos 1,1% do que em igual mês de 2019. A maior fábrica do setor em Portugal acumula uma quebra de 30,9%, com 133.545 veículos produzidos nos primeiros nove meses deste ano.Já a PSA de Mangualde, a segunda maior fábrica automóvel do país, registou um volume de 7.171 viaturas, mais 12, ou 0,2%, do que em setembro de 2019.A fábrica do grupo liderado por Carlos Tavares regista uma produção acumulada este ano de 46.527 veículos, menos 17,8% do que em igual período do ano passado.