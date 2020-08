Produção automóvel cai em julho pelo sétimo mês

A produção automóvel em Portugal cifrou-se em 20.659 veículos em julho, uma quebra de 24,4% face a igual mês de 2019, revelou esta sexta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Em termos acumulados, a produção nacional ascende a 138.009 unidades desde o início do ano, um valor 34,7% inferior ao dos primeiros sete meses do ano passado.Em julho, a produção de ligeiros de passageiros caiu 32,1% em termos homólogos, para 14.230 viaturas. Já os ligeiros de mercadorias registaram uma subida de 4,4% face a julho de 2019, com 6.162 veículos a saírem das linhas de produção.Nos pesados, a produção do mês passado situou-se em 267 unidades, um decréscimo de 40,7%.Nos primeiros sete meses do ano os ligeiros de passageiros registaram uma quebra homóloga de 37%, para 108.976 automóveis, tendo os comerciais ligeiros totalizado 27.305 unidades, menos 21,9%. Os pesados, com 1.728 viaturas produzidas, sofreram um tombo de 48,2%.