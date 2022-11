Produção automóvel cresce quase 10% até outubro

A produção automóvel em Portugal ascendeu a 36.080 unidades em outubro, uma subida de 12,2% em termos homólogos, revelou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Em termos acumulados, a produção atinge já os 255.720 veículos, o que representa um crescimento de 9,8% face aos primeiros 10 meses do ano passado.A Autoeuropa registou um aumento na produção de 15,2% em outubro e, em termos acumulados, a maior fábrica automóvel do país soma 180.860 unidades, mais 6,8% do que no período homólogo.A Stellantis de Mangualde viu a produção aumentar apenas 1,1% em outubro, mas nos primeiros 10 meses do ano o crescimento ascende a 17%, para 63.251 veículos.A terceira maior fábrica, a Mitsubishi Fuso Truck, aumentou a produção em outubro em 23% e, entre janeiro e outubro conta já com 9.197 viaturas produzidas, mais 16,1% do que em igual período de 2021.