Produção automóvel cresce quase 10% em 2021 para terceiro melhor ano de sempre

A produção automóvel em Portugal ascendeu a 289.954 veículos no ano passado, uma subida de 9,7% face ao ano anterior e terceiro maior volume de sempre, informou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Ainda assim, a produção de 2021 fica 16,1% abaixo do recorde de mais de 345 mil viaturas produzidas em 2019.No último mês do ano a produção cifrou-se em 23.891 veículos, o que representa um crescimento homólogo de 78,7%.